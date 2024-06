Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) wird am Montagabend das stark vom Hochwasser getroffenen Ebersbach an der Fils besuchen. Dort will er sich ein Bild von der aktuellen Lage machen und sich mit Einsatzkräften austauschen, wie eine Sprecherin des Innenministeriums mitteilte.

Stuttgart (dpa/lsw) - In der Stadt südöstlich von Stuttgart waren wegen des Hochwassers mehrere Straßenzüge eines Wohngebiets evakuiert worden. Wassermassen durchbrachen am Sonntag an der Bundesstraße eine Lärmschutzwand und überfluteten die Fahrbahnen. Die Bahnlinie von Göppingen nach Ebersbach war zeitweise ebenfalls dicht.