Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat den Sprengstoff-Angriff auf einem Friedhof in Altbach bei Esslingen als «schlimmen und gravierenden» Einzelfall bezeichnet. «Von Bandenkriminalität, wie wir sie im Ansatz in anderen Bundesländern haben, sind wir weit entfernt», sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Am Mittwoch (8.00 Uhr) will Innenminister Thomas Strobl (CDU) den Innenausschuss in einer Sondersitzung über den Fall informieren.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Innenexperte der SPD, Sascha Binder, wunderte sich über die Äußerung Kretschmanns. «Wenn Menschen in Baden-Württemberg mit Kriegswaffen angegriffen werden, können wir das nicht wie andere Gewalttaten behandeln», teilte Binder mit. Kretschmann müsse gut erklären, wieso er kein Problem mit Bandenkriminalität in Baden-Württemberg sehe. «Das notwendige Bewusstsein über Bandenkriminalität im Land ist weder an der Spitze der Polizei noch beim Innenminister oder dem Ministerpräsidenten angekommen.»

Bei einer Trauerfeier auf einem Friedhof in Altbach am Freitag vor zwei Wochen wurden bei einer Explosion zehn Menschen verletzt. Ein 23-jähriger Tatverdächtiger soll eine Handgranate in die Trauergemeinde geworfen haben. Das Motiv ist derzeit noch unklar. Das Landeskriminalamt berichtete von Anhaltspunkten, dass die Tat im Zusammenhang mit zwei rivalisierenden Gruppierungen stehe.