Die Hamburg Blues Band und Inga Rumpf begeistern das Publikum im Karlsruher Tollhaus. Sie werden zu musikalischen Begleitern auf einer Reise in die Vergangenheit.

Die Hamburg Blues Band verbindet Musikalität mit Dramaturgie wie kaum eine andere Gruppe. Am Freitag legte sie einen unglaublichen Spannungsbogen über ihr Konzert im voll besetzten großen Veranstaltungssaal des Karlsruher Tollhauses. Und sie überraschte mit illustren Gästen, einem neuen Bassisten und, wie vorher angekündigt, der Grand Dame der deutschen Rhythm´n´Blues-Szene, der Sängerin Inga Rumpf, als sogenannter „Featured Artist“.

Die Band stammt aus dem Jahr 1982

Die Hamburg Blues Band besteht bereits seit 1982. Sie kommt aus einer Zeit, „in der in Hamburg nur Punk-, New-Wave- und Neue-Deutsche-Welle-Bands angesagt waren“, wie Gert Lange erzählt. „Die meisten davon gibt es heute nicht mehr, wir aber stehen immer noch regelmäßig auf der Bühne und freuen uns, damals keinem der gängigen Trends gefolgt zu sein, sondern die Stile zu pflegen, die wir lieben: Blues und Rock.“

Mit dem Sänger und Gitarristen eröffneten zunächst Saitenzauberer Krissy Matthews, der polnische Meister der tiefen Töne Slawek Semeniuk, der am Wochenende für zwei Shows eingesprungen war, sowie der Mann an der Schießbude, Eddie Filipp den Abend. Wie so oft begann die Show mit der krachenden Bluesrocknummer „Rockin´ Chair“. Ohne das Tempo zu drosseln, ließ das Quartett weitere mitreißende Titel wie „Stony Times“ oder das von Krissy Matthews geschriebene „Hairdrying Drummer Man“ folgen. Matthews, der schon als 12-Jähriger zusammen mit John Mayall auftrat und nicht nur deshalb den Ruf als international herausragender Gitarrero beanspruchen darf, übernahm hier auch die Leadstimme von Gert Lange. Zu „Get Off Of My Back“ stieß der aus dem englischen Brighton stammende, mehrfach für den British Blues Award in der Kategorie „Best Harmonicaplayer“ nominierte Will Wilde zu der Truppe. Sein Beitrag auf der Harp ließ die Micky-Moody-Komposition zu einem ersten Highlight der Veranstaltung werden, dem noch viele weitere folgen sollten. Sie alle aufzuzählen, würde hier den Rahmen sprengen.

Die Höhepunkte des Abends

Darum die Höhepunkte im Schnelldurchlauf: „Foxy Lady“ – eigentlich eine Hommage an Gitarrengott Jimi Hendrix und eingeleitet durch ein fettes Bass-Solo von Semeniuk – verwandelten Matthews und Wilde in einen musikalischen Dialog zwischen Gitarre und Harp, in den sich auch noch der erst später dazugestoßene Frank Tischer mit seinen Keyboards einmischte. Tosender Beifall auf offener Szene war der Lohn dafür. Was man aus einem kleinen Instrument wie der Harp alles herausholen kann, wenn man es nur ordentlich zu spielen vermag, zeigte Wilde mit einem Song, dessen Titel an diesem Abend wohl niemand bezweifelte: „The Blues Is Still Alive“. Lange, der „sexiest man on stage“, wie ihn seine Kollegen lachend vorstellten, glänzte ständig mit rauchiger Stimme, und Krissy Matthews wusste zu jedem gespielten Stück einfallsreiche Soli beizusteuern und kann sich sicher sein, seine Fangemeinde damit kräftig erweitert zu haben.

Und dann kam Inga Rumpf

Zu einem außergewöhnlichen Moment wurden aber erwartungsgemäß die Gesangsbeiträge von Inga Rumpf. Die heute 79-jährige ehemalige Frontfrau der legendären Bands Frumpy und Atlantis hat nichts von ihrer Stimmkraft und Bühnenpräsenz verloren. Rumpf kam, sang und siegte. Mit „Friends“, einem heute noch gern gehörten Stück aus ihrer Atlantis-Vergangenheit, legte sie los, streute dann mit „Indian Rope Man“ ein Richie-Havens-Cover ein, bevor sie den Song präsentierte, auf den alle gewartet hatten: „How The Gypsy Was Born“, den wohl bekanntesten Klassiker ihrer Frumpy-Ära. Dafür gab“s stehende Ovationen. „I Don´t Need No Doctor“, im Original von Ray Charles, oder das von ihr selbst verfasste „Back To The Roots“ konnten da nur noch schmückendes Beiwerk sein. Ihren zahlreichen Fans im Publikum fiel es daraufhin nach dem kurzweiligen, viel zu schnell vergangenen Konzertabend sichtbar schwer, sich von der ausgelassenen Zeitreise in die Vergangenheit wieder in die Gegenwart zurückzubeamen.