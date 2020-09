Der Bau-, Verkehr- und Entwicklungsausschuss hat den Auftrag für die Straßenbauarbeiten in der Fabrik- und Siemensstraße für rund 760.000 Euro an die Firma Ciftci aus Kirchheimbolanden vergeben. Der Ausbau der westlichen Fabrikstraße und der nördlichen Siemensstraße sind Teil des Straßenausbauprogramms für die Jahre 2016 bis 2020. Thomas Barth (HLL) hatte beantragt, die Maßnahme zu vertagen, bis der neuen Bebauungsplan vorliegt. Dieser wird für das Industriegebiet Süd derzeit aufgestellt. Zudem gehe der Straßenausbau nicht konform mit der bestehenden Veränderungssperre für das Gebiet. Wolfgang Jünger, Leiter der Abteilung Bauen und Umwelt, erklärte, dass die Arbeiten dem Entwurf des neuen Bebauungsplans nicht entgegenstehen. Die Veränderungssperre sei davon nicht betroffen, da es sich um eine Baumaßnahme im Bestand handele. Die Straßenbauarbeiten beginnen am Montag, 7. September. Geplant sind mehrere Bauabschnitte, zeitweise mit Sperrung und Umleitungen (Informationen unter www.hassloch.de/Baustellenticker).