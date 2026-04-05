Nach dem Ende der Hallensaison hat Yemisi Ogunleye einen ganz besonderen Termin in den USA.

Berlin (dpa) - Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye hat den Footballprofi Tyler Mabry geheiratet. Das Paar gab sich am 28. März in Macon im US-Bundesstaat Georgia das Ja-Wort, wie aus einem Tagebuch von Mabry hervorgeht. Dort beschreibt der 29-Jährige auch die Liebesgeschichte der beiden. Fotos auf den Instagram-Accounts von beiden zeigen die 27 Jahre alte Mannheimerin in einem weißen Brautkleid.

Eine der Brautjungfern war den Angaben zufolge die deutsche Kugelstoßerin Alina Kenzel. Auf ihrem Instagram-Profil führt Ogunleye nun Mabrys Namen als Nachnamen. Zu den Gratulantinnen in dem sozialen Netzwerk zählten Sprinterin Gina Lückenkemper und Mittelstrecklerin Alica Schmidt.

2024 in Paris hatte Ogunleye mit dem überraschenden Olympia-Gold den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert. Dazu kommen weitere internationale Medaillen wie EM-Bronze 2024. Noch eine Woche vor der Hochzeit war sie bei den Hallen-Weltmeisterschaften in Polen Fünfte geworden. Mabry spielte in der National Football League für die Seattle Seahawks, zuletzt stand der Tight End bei den Carolina Panthers unter Vertrag.