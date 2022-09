Rastatt (dpa) - Der großflächige Stromausfall in Rastatt wird nach und nach behoben. Die Stadt werde von den Stadtwerken sukzessive wieder zugeschaltet, sagte der Kommandant der Rastatter Feuerwehr, René Hundert, der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Drei Ortsteile seien aber weiterhin ohne Strom. Grund für den Ausfall war ein Brand eines Umspannwerks am Sonntagmorgen. Auch zwei weitere Trafo-Stationen und ein Wohngebäude hätten Feuer gefangen. Die Brände seien zwischenzeitlich gelöscht worden, hieß es am Nachmittag.