Über Stunden fällt ein gestohlener Wagen an verschiedenen Orten auf. Wie der Fahrer schließlich gestoppt wurde.

Stuttgart (dpa/lsw) - Mit einem gestohlenen Wagen soll ein 18-jähriger Falschfahrer sechs Fahrzeuge auf der Bundesstraße 10 in Stuttgart beschädigt haben. Sie standen an einer roten Ampel. Der 18-Jährige sei am Nachmittag entgegen der Fahrtrichtung auf der B10 unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Das Auto sei allerdings relativ schnell wegen einer Panne stehen geblieben. Verletzte gab es demnach nicht.

Der Fahrer und zwei weitere Insassen - eine 18-Jährige und ein 18-Jähriger - wurden festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Die junge Frau, die sich gegen die polizeilichen Maßnahmen gewehrt habe, sowie der Beifahrer wurden in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Sie gelten als mutmaßliche Komplizen. Der Fahrer kam wieder auf freien Fuß

Auto wurde nachts gestohlen.

Den Angaben nach war der Wagen in der Nacht in Böblingen als gestohlen gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben worden. Ob der 18-jährige Fahrer an dem Diebstahl beteiligt war, blieb zunächst unklar.

Das Auto sei Zeugen erstmals gegen 6.15 Uhr in Metzingen aufgefallen, als es über eine Verkehrsinsel gefahren sein soll. Fünfeinhalb Stunden später meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei, dass auf der Bundesstraße 312 in Richtung Stuttgart aus dem Fahrzeug Gegenstände geworfen wurden.

Kurz danach fiel der Wagen dann in Stuttgart auf, weil er laut Polizei «in auffälliger Fahrweise» unterwegs war. Trotz intensiver Fahndung blieb das Auto zunächst verschwunden, bis Polizeibeamte es gegen 13.30 Uhr sahen. Doch bevor es ihnen gelang, den Pkw anzuhalten, fuhr der Fahrer weiter - und dann als Falschfahrer auf die Bundesstraße 10.