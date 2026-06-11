Schon 400 Menschen zwischen 14 und 24 Jahren: Der Anteil junger Rechtsextremisten in Baden-Württemberg steigt. Das Landesamt für Verfassungsschutz sieht auch die Gesellschaft in der Verantwortung.

Stuttgart (dpa/lsw) - Immer mehr junge Menschen in Baden-Württemberg gleiten in die rechtsextremistische Szene ab. Der Anteil der unter 30-jährigen Rechtsextremisten im Südwesten sei von 2023 auf 2025 um fünf Prozentpunkte gewachsen, teilte das Landesamt für Verfassungsschutz in Stuttgart mit. Die Verfassungsschützer gehen inzwischen von etwa 400 Personen in der Szene aus, die zwischen 14 und 24 Jahren alt sind. Der gesamten rechtsextremistischen Szene werden rund 3.140 Personen zugerechnet.

Das Landesamt veröffentlichte eine aktuelle Studie zu dem Phänomen. In der jüngeren Vergangenheit gründeten sich demnach immer mehr rechtsextremistische Gruppierungen, die sich gezielt an eine junge Anhängerschaft wenden. «Wir beobachten seit einiger Zeit, dass die rechtsextremistische Szene immer mehr Jugendliche anzieht und sich auch neue Gruppierungen mit entsprechender Ideologie gründen», sagte Verfassungsschutzpräsidentin Beate Bube. «Hier sind nicht nur die Sicherheitsbehörden gefragt, sondern auch die Politik und wir

alle, als Gesellschaft.»