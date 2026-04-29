Ein Motorradfahrer will einen Rekord brechen und braust Runde um Runde auf einem Kreisverkehr. Dann schreitet die Polizei ein.

Umkirch (dpa) - Die Polizei hat in Umkirch (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) einen Motorradfahrer gestoppt, der im Rahmen einer Social-Media-Challenge versucht hat, einen Rekord im Kreisverkehrfahren von rund 1.200 Runden zu brechen. Nach etwa der Hälfte war Schluss, wie die Polizei auf Anfrage sagte. Zuvor seien Beschwerden wegen Lärmbelästigung eingegangen. Der Mann war bei dem Vorfall vom 16. April etwa eine Stunde auf dem Kreisverkehr in einem Industriegebiet unterwegs gewesen, als die Beamten ihn stoppten. Da der Fahrer sehr einsichtig und kooperativ gewesen sei und niemanden gefährdet habe, habe man auf ein Bußgeld verzichtet und lediglich eine Verwarnung ausgesprochen. Zuvor hatte die «Badische Zeitung» berichtet