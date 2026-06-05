Ein Imam wird in einer Moschee mit einem Messer bedroht. Dank Zeugenaussagen findet die Polizei den Verdächtigen – er wird in eine Fachklinik gebracht.

Konstanz (dpa/lsw) - Ein 19 Jahre alter Besucher einer Moschee hat in Konstanz einen Imam mit einem Messer bedroht. Der Geistliche rief nach dem Vorfall am Donnerstagabend die Polizei, wie eine Sprecherin mitteilte. Der Tatverdächtige hatte zwischenzeitlich die Moschee verlassen. Durch Ermittlungen und Zeugenaussagen konnte der Verdächtige identifiziert werden. Er wurde ein paar Stunden später festgenommen. Der junge Mann kam in eine Fachklinik. Hinweise auf einen politischen Hintergrund der Tat liegen nach Angaben der Polizei nicht vor.