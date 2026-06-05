Baden-Württemberg Imam in Moschee bedroht – Polizei nimmt Verdächtigen fest

Polizei
Ein 19-Jähriger soll in einer Moschee einen Imam mit einem Messer bedroht haben. (Symbolbild)

Ein Imam wird in einer Moschee mit einem Messer bedroht. Dank Zeugenaussagen findet die Polizei den Verdächtigen – er wird in eine Fachklinik gebracht.

Konstanz (dpa/lsw) - Ein 19 Jahre alter Besucher einer Moschee hat in Konstanz einen Imam mit einem Messer bedroht. Der Geistliche rief nach dem Vorfall am Donnerstagabend die Polizei, wie eine Sprecherin mitteilte. Der Tatverdächtige hatte zwischenzeitlich die Moschee verlassen. Durch Ermittlungen und Zeugenaussagen konnte der Verdächtige identifiziert werden. Er wurde ein paar Stunden später festgenommen. Der junge Mann kam in eine Fachklinik. Hinweise auf einen politischen Hintergrund der Tat liegen nach Angaben der Polizei nicht vor.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x