Im ZKM folgen auf eine Arbeit zu den Anfängen der KI je eine zu ihrer Gegenwart und Zukunft.

Eigentlich hätten die beiden Lichthöfe 8 und 9 des ZKM bereits wegen Umbaus und aus Kostengründen geschlossen sein sollen. Kurzfristig gelang es jedoch trotz Kürzungen im Kulturbereich, Projektgelder des baden-württembergischen Kultusministeriums zu akquirieren. Damit wurde der Erwerb eines beeindruckend großen, 8,5 x 6 Meter-Flatscreens ermöglicht.Auf ihm läuft die Pionierarbeit „Machine Hallucinations – Satellite Simulations“ von Refik Anadol aus der Telecom Art Collection. Der türkisch-amerikanische Künstler nutzte dafür eine immense Menge an Daten, die, aufgenommen von Satelliten, die Erde aus Weltall-Perspektive zeigen. Daten, die beispielsweise vom Weltraumteleskop Hubble stammen, die nun, mit Unterstützung der Künstlichen Intelligenz (KI), zu einem meditativen Bild- und Klangkosmos werden, den Anadol als „AI Data Painting“ (KI-Datengemälde) bezeichnet. Als das Kunstwerk 2021 entstand, war die Visualisierung von Datenströmen noch ein ganz neues Thema, Anadol kann insofern als „Urvater der Kunst mit KI-Unterstützung“ bezeichnet werden, wie ZKM-Pressesprecherin Lilli Rosner betont. Erlebbar ist seine Arbeit, wie auch die folgenden beiden Kunstwerke, in Lounge-Atmosphäre, die dazu einlädt, sich den ästhetischen, im Fluss befindlichen Bildsequenzen hinzugeben – vielleicht ja mit einem (alkoholfreien) Cocktail, der an der Bar oder auf den Sitzsäcken in Lichthof 8 freitags und samstags abends genossen werden kann.

Drei Perspektiven auf Kunst und KI

Auf Anadol folgen nach dem 28. März im 14-Tages-Rhythmus „A living poem“ von Sasha Stiles, das zuvor im MoMA in New York zu sehen gewesen ist, und die ZKM-Eigenproduktion von Daniel Heiss und Marc Schütze „Agent Provocateur“. Damit sind auf dem Screen sechs Wochen lang drei Perspektiven auf Kunst und KI zu sehen, die zugleich auch drei Zeitschnitte markieren: Steht Anadol stellvertretend für die Anfänge des Einsatzes von KI, folgt mit Stiles„ Werk eine Untersuchung zum Zusammenwirken von Poesie und Technologie und damit eine ganz aktuelle, zeitgenössische Position, auf die mit Heiss/Schütze ein Blick in die Zukunft ermöglicht werden soll. „Es wird ein großes Finale“, so Rosner, „bei dem die Besucher die Gelegenheit haben, live der Entstehung eines Kunstwerks beizuwohnen, den Entstehungsprozess mitzubekommen, denn die KI-Agenten werden in Echtzeit miteinander kommunizieren, um das Kunstwerk herzustellen.“ Zugleich wird es für die Besucher die Möglichkeit geben, mit den KI-Agenten zu interagieren.

Konferenz „Visionäre KI“

Zeitgleich zum ersten Wechsel auf dem Screen findet im ZKM die Konferenz „Visionäre KI“ statt, die auf die „Connection Machine“ (CM-2) von 1984 Bezug nimmt, die als Leihgabe des KIT bereits jetzt im Foyer platziert ist, die es in den Film „Jurassic Park“ (1993) geschafft hat und die Steve Jobs zur Design-Modifikation des Apple-Computers anregte. Denny Hillis verfolgte mit seiner CM-2 die Idee, 4.900 Prozessoren gleichzeitig rechnen zu lassen und orientierte sich damit an neuronalen Netzen. Es handelt sich um einen der ersten parallel rechnenden Computer, der sowohl in Bezug auf die Entwicklung des Computing als auch des Design Geschichte geschrieben hat. Hillis wird ebenso wie die CM-2-Designerin Tamiko Thiel zu Gast im ZKM sein. Die Konferenz schlägt damit den Bogen zu „The Screen“ und den inzwischen vorhandenen Möglichkeiten, KI im Kunstbereich einzusetzen, denn sie, wie auch „The Screen“, ermöglichen einen kulturhistorischen, sozialen, gesellschaftlichen und natürlich auch künstlerischen Blick auf die KI seit 1984 bis heute.

Info

The Screen, bis 26. April, ZKM | Zentrum für Kunst und Medien, Lorenzstraße 19, Karlsruhe, www.zkm.de, Lichthof 8+9: geöffnet zusätzlich Freitag und Samstag, 18 bis 22 Uhr (Eintritt frei)

Refik Anadol: bis 27. März, Sasha Stiles: 28. März bis 10. April, Heiss/Schütze: 11. bis 26. April, 27. März, 14-20 Uhr und 28. März, 11-19 Uhr mit Live-Stream

Konferenz „Visionäre KI: Das vergessene Erbe der Connection Machine“