Auch wenn Corona offiziell für beendet erklärt wurde, die Kulturinstitutionen spüren die Auswirkungen der Pandemie noch immer mit voller Wucht. Auch das Badische Staatstheater muss um sein Publikum kämpfen.

Das Wort Zeitenwende wird derzeit viel verwendet. Auch jenseits von Politik scheint sich die eine oder andere Zeitenwende anzubahnen. Bei den Internationalen Händel-Festspielen in Karlsruhe zum Beispiel. Bis zu den Corona-Ausnahmejahren war allen Händelfreunde und Opernfans klar, dass man direkt nach dem Ende der diesjährigen Festspiele die Karten für die Händel-Opern bei den Festspielen im folgenden Jahr kaufen muss. Wer zu lange gewartet hat, ging leer aus, schon Monate vor Festspielbeginn waren die Opern ausverkauft, ob es die Neuinszenierung war oder die Wiederaufnahme der vorherigen Händel-Festspiele.

Die Händel-Festspiele sind noch nicht ausverkauft

Nun, in Post-Corona-Zeiten, in denen man endlich ohne Maske und Sicherheitsabstand die Zuschauerräume stürmen kann, müssten doch die beliebten Händel-Festspiele in der Fächerstadt längst ausverkauft sein. Doch die Zeitenwende hat auch hier zugeschlagen: eine Woche vor der Eröffnung der 45. Internationalen Händel-Festspiele mit der Neuinszenierung von „Ottone“ gibt es immer noch Karten, sogar für die Premiere am 17. Februar gibt es noch Restplätze. Was ist passiert?

Das Staatstheater Karlsruhe sucht nach einer Antwort. Von der Pressestelle erfährt man, dass sich das Publikumsverhalten offenbar verändert hat: „Hier kommt ein grundsätzliches Phänomen der Post-Corona Zeit zum Tragen, das wir weiterhin auch bei unseren Veranstaltungen beobachten: Kaufentscheidungen werden wesentlich kurzfristiger getroffen.“ Speziell für die Händel-Festspiele kommt eine weitere Theorie ins Spiel, nämlich das größere Angebot: „Wir bieten eine Vorstellung ’Hercules’ mehr an als sonst üblich bei Wiederaufnahmen und haben anstatt 17 Veranstaltungen (wie 2022) dieses Jahr 20 auf dem Festspiel-Programm.“ Das Staatstheater passt sich den Kurzentschlossenen an: „Die Werbehochphase für die Festspiele läuft seit letzter Woche, also relativ kurzfristig, so haben wir uns an das veränderte Kaufverhalten angepasst (Radiospots, Stadtraumplakatierung, Händelköpfe, Anzeigen, Onlinemarketing, Kooperationen mit Handelspartnern, Auslagen in Geschäften)“.

Mehr Händel gab es noch nie in Karlsruhe

Mehr Händel in Karlsruhe als jetzt, vom 17. Februar bis zum 3. März, gibt es nicht. Zwei Opern, „Ottone“ und „Hercules“, dazu das Oratorium „La Resurrezione“ und diverse Konzerte bieten Kurzentschlossenen reichlich Auswahl. Es geht international zu, am 22. Februar heißt es in der Karlsruher Christuskirche: „Aliens in London – ein Konzertprogramm aus den Londoner Hitlisten“. Womit nicht die Aliens aus dem Weltall gemeint sind, sondern die Komponisten aus Italien und Frankreich, die ebenso wie der Deutsche Georg Friedrich Händel in London angesagt waren.