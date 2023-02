Die Schlosspark-Konzerte überm Rhein in Bruchsal und Schwetzingen versprechen Sommernächte mit Rock, Pop und Schlager frei von Vermummungsgeboten. Stars wie Sting, Nena, Zucchero, Roland Kaiser, Santiano und Michael Patrick Kelly haben sich angesagt.

In Schwetzingen setzen die Organisatoren das beliebte, 2007 aus der Taufe gehobene Festival „Musik im Park“ fort. Internationale Stars wie Status Quo, Uriah Heep, Tom Jones, Toto, Joan Baez, Marillion, Foreigner und Kool and the Gang sind hier in der Vergangenheit schon aufgetreten. Für diesen Sommer hat sich Zucchero angekündigt, der „Vater des italienischen Blues“. Am 2. August soll er auftreten.

Adelmo Fornaciari, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, studierte Tiermedizin und erlernte von einem afro-amerikanischen Kommilitonen, der ihn auch mit Blues und Soulmusik vertraut machte, das Gitarrenspiel. Erste nennenswerten Erfolg hatte er als Songschreiber für andere, seine eigenen Plattenveröffentlichungen blieben hinter den Erwartungen zurück. Den internationalen Durchbruch schaffte er 1990 mit „Senza una donna“, einer gemeinsam mit Paul Young eingesungenen Neuaufnahme eines Titels aus seiner schon drei Jahre vorher veröffentlichten LP „Blue’s“. Es folgten weitere Duette – mit Randy Crawford oder Luciano Pavarotti. Und auch seine Soloveröffentlichungen waren fortan regelmäßig in den Charts vertreten.

Spanisch-deutscher Höhepunkt

Wenige Tage nach ihm, am 5. August, kommt die britische Prog-Legende Porcupine Tree nach Schwetzingen. Damit hätte vor nicht langer Zeit wohl niemand mehr gerechnet. Nachdem die Band besonders zu Beginn der 2000er als Inbegriff der New Artrock-Szene galt, hielt sie sich nach der Veröffentlichung ihres Erfolgsalbums „The Incident“ 2009 weitgehend von der Öffentlichkeit fern. Nun aber, inzwischen zum Trio geschrumpft, haben Steven Wilson, Richard Barbieri und Gavin Harrison, mit „Closure/Continuation“ ihr furioses Comeback eingeläutet. Erstmals schafften es Porcupine Tree damit in Deutschland auf Platz eins, auf Platz zwei gelangten sie in Großbritannien. Ein Livealbum, das die anstehende Tour dokumentiert, soll sich in Planung befinden.

Zu den Höhepunkten von „Musik im Park“ zählt auch der Auftritt des spanisch-deutschen Popsängers Alvaro Soler am 6. August. Ähnlich wie Nico Santos, mit dem gemeinsam er 2022 seine Single „Candela“ veröffentlicht hat, verbrachte er seine Kindheit und Jugend vorwiegend in Spanien, bevor es ihn 2015, als 24-Jährigen, nach Berlin verschlug. Große Bekanntheit erreichte er vor allem in Italien, wo er, unter anderem mit seiner Debütsingle „El mismo sol“ ein Millionenpublikum erreichte. In Deutschland konnte er sich auch als Songschreiber für die Gruppe Wolkenfrei und als Coach bei „The Voice Kids“ einen Namen machen.

Und immer wieder 99 Luftballons

Eine halbe Fahrstunde weiter südlich von Schwetzingen, in Bruchsal, gibt es einen weiteren schönen Schlossgarten, in dem ebenfalls tolle Musikveranstaltungen unter freiem Himmel gefeiert werden. Die Stars hier: Sting, Nena, Roland Kaiser, Santiano und Michael Patrick Kelly. Das erste Deutschland-Konzert der Open-Air-Tour von Sting am 6. Juni ist allerdings lange schon ausverkauft.

Schon ausverkauft: das erste Deutschland-Konzert von Stings Open-Air-Tour. Foto: dpa

Nena lässt zwei Tage später, am 8. Juni, die „99 Luftballons“ fliegen, die sie vor 40 Jahren zu einer der erfolgreichsten und schillerndsten Persönlichkeiten im deutschen Pop gemacht haben. Mit 62 ist sie auch beim jungen Publikum noch genauso gern gehört und gesehen wie Roland Kaiser, der am 9. Juni auf der Schlossparkbühne steht und wenige Wochen vorher seinen 71. Geburtstag feiert. Kaiser erlebt derzeit einen geradezu unglaublichen Höhenflug. Mit seinem Album „Perspektiven“ ist es ihm 41 Jahre nach Erscheinen seines Erfolgsalbums „Dich zu lieben“ zum zweiten Mal gelungen, die Pole Position der Deutschen Hitparade zu besetzen. Der Berliner veröffentlichte 1974 seine erste Single.

Derzeit auf Höhenflug: Roland Kaiser. Foto: Daniel Löb/dpa

Seefahrer am Springbrunnen

Am 10. Juni steht Santiano auf der Bühne – wenn nicht über einem See, so wenigstens über einem Springbrunnen. Das schleswig-holsteinische Quintett hat für sich eine höchst erfolgreiche musikalische Nische ausgemacht, in der es Folk, Pop, Rock und Schlager mischt und dazu die Seefahrt besingt. Santianos gesamte bisherige Studioalben wurden mehrfach mit Gold und Platin veredelt.

Michael Patrick Kelly, der Paddy der Kelly Family, lebte Jahre zur Selbstfindung in einem buddhistischen Kloster. 2011 kehrte er mit neuer musikalischer Ausrichtung und als Solointerpret ins Rampenlicht zurück. Momentan macht er mit seiner Scheibe „B.O.A.T.S.“ von sich reden, von der sicher auch Songs in Bruchsal zu hören sind: am 11. Juni.

Eintrittskarten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen.