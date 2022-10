In Baden-Württemberg kann es am Sonntagabend örtlich gewittern und kräftig regnen. Das Tief ziehe von Westen über das Land. Bis Montagmittag könne es vor allem im Westen und Süden Baden-Württembergs mehrere Stunden stark regnen. Hier und da könne es auch unwetterartige Regenfälle von bis zu 60 Litern pro Quadratmeter in der Stunde geben, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Hochschwarzwald könne es schon ab dem Nachmittag stürmisch werden. In der Nacht werden Böen mit einer Geschwindigkeit von 85 Stundenkilometern erwartet. Am Montag soll es regnen, es gibt nur noch vereinzelt Gewitter.

Stuttgart (dpa/lsw) - DWD-Vorhersage