Seit 2022 untersucht die Paläoanthropologin Antje Langer im Herxheimer Museum die dort ausgestellten Menschenknochen aus der Jungsteinzeit. Jetzt kann man ihr bei Aktionen live über die Schulter schauen und sie ausfragen.

Die meisten der Knochenfragmente wurden in großen Mengen in einem Doppelgraben geborgen, der in den 90er-Jahren bei Arbeiten zu einem Gewerbegebiet entdeckt wurde. Körper von geschätzt 1000 Menschen wurden hier vor 7000 Jahren zerstückelt. Die Spuren der systematischen Zerlegung wie Schnittspuren vom Ablösen des Fleischs wurden bereits bei der Ausgrabung gut dokumentiert und im Museum aufgearbeitet. Sie deuten auf ein steinzeitliches Ritual.

Jetzt untersucht die Anthropologin die Knochen nicht auf Spuren des Todes, sondern des Lebens: Krankheiten, Belastungen, Alter, Geschlecht, Ernährung. Museumsleiterin Lhilydd Frank teilt mit, dass die Untersuchungen bereits so weit fortgeschritten sind, dass Langer erste Aussagen treffen könne. Dazu werden am internationalen Museumstag Kurzführungen angeboten. Außerdem soll an Pfingstmontag die größte als letzte der Vitrinen geöffnet werden. Bei der Untersuchung der dort verwahrten Knochen kann man Antje Langer über die Schulter schauen.

Info

Internationaler Museumstag, 21. Mai, fünf 20-minütige Kurzführungen mit dem Schwerpunkt Anthropologie um 13, 14, 15, 16 und 17 Uhr. Die Anzahl der Teilnehmenden pro Gruppe auf 25 Personen begrenzt. Auch spezielle Kindergruppen sind möglich.

Tag der offenen Vitrine an Pfingstmontag, 29. Mai, mit Sonderöffnungszeiten von 11 bis 16 Uhr. Antje Langer untersucht einen Teil der ausgestellten Knochen im Untergeschoss der Steinzeitausstellung live und vor Publikum. Besucher können Fragen rund um die Anthropologie stellen.