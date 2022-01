Im Kellerduell der Basketball-Landesliga ist dem BBV Landau die Puste ausgegangen. 53:76 endete das Spiel gegen den VfL Bad Kreuznach in der Sporthalle West. Nach dem ersten Viertel lagen die Landauer 16:14 vorne, in der Halbzeit stand es 27:27. Die anderen Viertel gingen mit 14:27 und 12:22 verloren. Erfolgreichste Werfer der Landauer, die aus 19 Freiwürfen kein Kapital zogen, waren Henry Förster (15 Punkte, kein Fehlversuch), Jonathan Sarter (10), Spielertrainer Emil Schaab (im Bild rechts, je 10) und Moritz Steimer (9). Beim Gast ragte Patrick Krumbiegel heraus. 23 Punkte erzielte der Routinier. Er hatte den Aufstieg der Kreuznacher von der Landesliga bis in die Regionalliga mitgemacht, dann aus beruflichen Gründen die Region verlassen. 2018 meldete er sich zurück, nun greift er wieder häufiger ein. Der BBV Landau setzt die Runde auf dem achten Platz fort. Nächster Gastgeber: der Tabellenzweite SG Towers Speyer/Schifferstadt im Speyerer Schwerd-Gymnasium am 29. Januar um 19 Uhr.