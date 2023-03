Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Man sieht es dem idyllischen kleinen Weinort Hainfeld nicht auf den ersten Blick an, aber es läuft überraschend viel an Kunst und Musik in den Winzerhöfen und Kelterhallen. Im Atelier 29 ist jetzt die zweite Auflage des Klavierfestivals gestartet.

Bis zum 21. September erklingt im Hof des ehemaligen Weinguts Weinstraße Klassik und Jazz. Die Hausnummer 29 war namensgebend für die Spielstätte im restaurierten Gemäuer, die Platz