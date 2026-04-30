Baden-Württemberg Illegales Streaming-Netzwerk mit 60.000 Kunden ausgehoben

Polizei
Die Bundespolizei nahm den Mann am Flughafen Stuttgart fest. (Symbolbild)

Ein Mann soll ein illegales Streaming-Netzwerk betrieben haben. Mehrere Zehntausend Kunden schauen die Inhalte. Die Polizei ermittelt auch gegen mögliche Mittäter in mehreren Bundesländern.

Stuttgart (dpa) - Die Bundespolizei hat am Stuttgarter Flughafen einen Mann verhaftet, der er ein illegales IPTV-Netzwerk mit 60.000 Kunden betrieben haben soll. Bei Durchsuchungen in der Wohnung des Mannes in Stuttgart seien Beweismittel und Vermögenswerte in Höhe von 800.000 Euro sichergestellt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Am Morgen fanden zeitgleich Maßnahmen bei mutmaßlichen Mittätern in Düsseldorf, Nürnberg und auf Borkum statt. Auch dort wurden Beweismittel und Vermögenswerte in noch unbekannter Höhe sichergestellt. Ermittlungen zu weiteren Mittätern dauern an.

Gegen den 39-Jährigen wurde ein Haftbefehl wegen gewerbsmäßiger unerlaubter Verwertung erlassen. Er besitzt einen deutschen und einen türkischen Pass und war zuvor aus der Türkei eingereist.

Durch das Netzwerk konnten die Kunden illegal auf gängige Streamingportale zugreifen. Wo die Kunden sitzen und was sie zu befürchten haben, darüber gab der Sprecher zunächst keine Auskunft. Auch ist bislang nicht bekannt, welcher Schaden den Streamingportalen entstanden ist.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Stuttgart Bundespolizei Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x