Baden-Württemberg Illegaler Welpenverkauf gestoppt – kranke Tiere nun in Heim

Blaulicht
Die Polizei hat die Welpen beschlagnahmt. (Symbolbild)

Eine Zeugin meldet einen illegalen Welpenverkauf: Fünf Hunde und eine Katze werden beschlagnahmt, das Veterinäramt prüft zudem ihren Gesundheitszustand.

Freiburg (dpa/lsw) - Eine 54 Jahre alte Frau ist in Freiburg beim illegalen Verkauf von Hundewelpen ertappt worden. Eine Zeugin hatte die Polizei alarmiert, nachdem sie beobachtet hatte, wie die Frau Welpen an Insassen eines Autos mit Schweizer Kennzeichen verkaufte. In dem Fahrzeug der Verdächtigen mit slowakischem Kennzeichen fanden die Beamten fünf Welpen, darunter auch Kampfhunde-Rassen, eine junge Katze sowie Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe, wie die Polizei mitteilte.

Einige Tiere befanden sich in krankhaftem Zustand und wurden beschlagnahmt. Sie kamen am Mittwoch vorübergehend in ein Tierheim und werden vom Veterinäramt untersucht. Gegen die Frau wird wegen Verstößen gegen Einfuhrbestimmungen für Hunde ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Freiburg ordnete zudem eine Sicherheitsleistung an.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Freiburg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x