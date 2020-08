Eine Gruppe junger Menschen war am Sonntag um kurz vor 11 Uhr zum Baden, Grillen und Zelten im Naturschutzgebiet am Basaltsee bei Forst. Laut Polizei wurden sechs Zelte aufgebaut. Eine Feuerstelle, die am Ufer benutzt wurde, soll schon von Vorgängern eingerichtet worden sein. Im Wasser trieb ein Schlauchboot. Einer der Anwesenden gab nach Angaben der Beamten gefälschte Personalien zu Protokoll. Es gab mehrere Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten sowie Platzverweise. Der Basaltsee unterhalb des früheren Steinbruchs ist laut Polizei ein sehr beliebtes Ausflugsziel, deshalb gebe es dort häufig Kontrollen. Da der See im Naturschutzgebiet liege, sei Baden verboten.