IHC Landau gegen Kirrweiler Knights heißt es am Sonntag um 18 Uhr in der Sporthalle Ost. Der IHC Landau hat sich für den Schritt zurück entschieden: Landesliga BaWü statt Regionalliga Süd-West. Die Kirrweiler Knights debütieren. Kapitän der Gäste ist Heiko Herdel, der bis 2017 in Landau spielte und den Skaterhockey danach nach Kirrweiler brachte.

Erstmals seit 2005 und der Fusion der ersten Mannschaften des SHC Landau Fire und des IHC Wörth Shamrocks gebe es wieder ein Skaterhockey-Derby in der Südpfalz, teilt der IHC mit. Vier Spieler der Knights seien zuvor für den IHC aktiv gewesen. Die anderen Gegner in der Staffel Nord sind die Fastbreakers Winnenden und Bad Friedrichshall II. Mit den Besten der Landesliga Süd-West wird danach der Meister ausgespielt.

Die Landauer müssen auf einige frühere Leistungsträger verzichten. Der Eintritt ist frei. Was auch für die Spiele der U13 gilt. Gegner in der Schülerliga sind ab 11 Uhr die Rhein Main Patriots, Kirrweiler Knights und die Teamgemeinschaft der Blue Arrows Sasbach/Nimburg Crocodiles.