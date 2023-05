Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mehr Drama am Himmel als in den Gemälden des Bellheimer Künstlers Udo Pfeiffer geht nicht. Was er in Acrylfarbe einfängt, ist der Charakter einer idealtypischen Landschaft, die durch seine Farbgebung etwas Unwirkliches erhält.

Über Felder und Flure schweift der Blick, bleibt kurz an der tiefblau bis dunkelviolett gefärbten Silhouette des Pfälzerwalds hängen und wandert dann zur Explosion der Farben am