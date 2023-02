Ein ICE ist auf dem Weg von München nach Saarbrücken fehlgeleitet worden und hat ein Stück zurückfahren müssen. Das teilte eine Bahnsprecherin am Montag mit. Demnach war der ICE 562 «aufgrund einer Verwechslung» am Freitagabend in Ludwigshafen über den Stadtteil Oggersheim geleitet worden - statt über Schifferstadt. Der Zug sei kurz nach Bemerken des Fehlers nach Ludwigshafen zurückgefahren, hieß es. Von dort habe der Zug den korrekten Weg nach Saarbrücken genommen, wo er mit etwa 17 Minuten Verspätung angekommen sei. Es handele sich um einen «äußerst seltenen Einzelfall», meinte die Sprecherin. Über den Fall hatte auch der «Mannheimer Morgen» berichtet.