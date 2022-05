Die Wimbledon-Halbfinalisten Hubert Hurkacz und Denis Shapovalov nehmen am ATP-Rasen-Tennisturnier in Stuttgart vom 6. bis 12. Juni teil. Der polnische Weltranglisten-13. Hurkacz hatte beim Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon im vergangenen Jahr auf sich aufmerksam gemacht, weil er den Schweizer Topstar Roger Federer im dritten Satz mit 6:0 besiegte. Der Kanadier Shapovalov, die Nummer 15 der Welt, beendete in diesem Jahr die Australian Open für den Hamburger Olympiasieger Alexander Zverev im Achtelfinale.

Stuttgart (dpa/lsw) - Zudem werden sich Davis-Cup-Spieler Oscar Otte und der frühere French-Open-Achtelfinalist Daniel Altmaier auf dem Weissenhof auf Wimbledon vorbereiten, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Auch das dänische Toptalent Holger Rune, Turniersieger von München, werde dabei sein. Der dreimalige Grand-Slam-Turniersieger Andy Murray aus Schottland und der Australier Nick Kyrgios hatten bereits zuvor als Teilnehmer festgestanden. Das Turnier ist mit 769.645 Euro dotiert, der langjährige Titelsponsor Mercedes ist ausgestiegen.

