Kommt da Stimmung auf, wenn einer vor einer Blechlawine rockt? Mühelos füllt Bülent Ceylan in normalen Zeiten riesige Hallen wie die SAP-Arena. Tausende Fans sitzen dann dicht an dicht: Es ist eng, es ist laut, es ist Metal. Mit der neuen Show „Luschtobjekt“ tourt der Komiker jetzt durch die Autokinos im Land.

Es ist eine kleine Bühne, die Bülent Ceylan am Wochenende für zwei Auftritte nutzt. Im Karlsruher Autokino am Messplatz parken am Sonntag rund 350 Fahrzeuge mit 700 Zuschauern