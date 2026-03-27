Die Premiere lockte mehr als 100.000 Besucher an, jetzt folgt die nächste Hundertwasser-Schau: Welche Kunst-Highlights warten auf die Gäste in der Bodensee-Stadt Lindau?

Lindau (dpa) - Nach der erfolgreichen Premiere im Lindauer Kunstforum Hundertwasser öffnet dort nun die zweite Ausstellung zu dem beliebten österreichischen Künstler. Die Schau «Hundertwasser - Die Kunst der Vielfalt» zeigt von Samstag an das grafische Werk Friedensreich Hundertwassers (1928-2000).

«Die Präsentation veranschaulicht dabei nicht nur, wie meisterhaft Hundertwasser Techniken wie Lithographie, Siebdruck, Radierung und den japanischen Farbholzschnitt beherrschte, sie zeigt vor allem auch, wie Hundertwasser die druckgrafischen Prozesse variierte und erweiterte», teilten die Ausstellungsmacher mit. Bis 10. Januar 2027 würden insgesamt rund 100 Werke gezeigt.

Erste Ausstellung zog mehr als 100.000 Menschen an

Die Stadt Lindau hatte das Hundertwasser-Forum im März 2025 eröffnet. Es orientiert sich an den zwei anderen Kunstforen zu dem populären Künstler, die es in Wien und Hundertwassers Wahlheimat Neuseeland gibt. In Lindau sollen in insgesamt fünf Jahren nacheinander vier verschiedene Ausstellungen mit exklusiven Exponaten zu sehen sein. Die erste Schau hatten mehr als 100.000 Menschen besucht.

Lindau zeigt seit Jahren mit großem Erfolg Ausstellungen mit moderner Kunst. In diesem Jahr sollen erstmals zwei Ausstellungen prominenter Künstler gezeigt werden. Vom 2. Mai bis 1. November wird im Lindauer Stadtmuseum Cavazzen eine Werkschau zu Pablo Picasso (1881-1973) präsentiert. Das historische Museum war nach einer mehr als 30 Millionen Euro teuren Sanierung im vergangenen Jahr wiedereröffnet worden.