Rauch über Achern: Ein Großbrand zerstört Hallen und einen Wohncontainer, der Schaden geht in die Hunderttausende. Wie die Feuerwehr Schlimmeres verhinderte.

Achern (dpa/lsw) - Bei einem Großbrand in einer Holzbaufirma in Achern im Ortenaukreis ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war die Rauchsäule weithin sichtbar.

Demnach griff das Feuer am Montagabend auf mehrere Bereiche des Firmengeländes über. Teile einer Fertigungshalle fielen den Flammen zum Opfer, ein Wohncontainer wurde vollständig zerstört, hieß es. Nach Angaben der Polizei war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot im Einsatz und konnte die Flammen unter Kontrolle bringen. Eine Brandwache wurde eingerichtet. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.