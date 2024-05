Meßkirch (dpa/lsw) - Hunderte Gänseküken sind bei einem Brand ums Leben gekommen. Die Ursache für das Feuer in der Geflügelzuchthalle in Meßkirch (Kreis Sigmaringen) war zunächst unklar, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Durch brennendes Stroh war viel Rauch entstanden. Dieser führte mutmaßlich zum Tod einiger Tiere. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand am Dienstagabend schnell löschen. Das Gebäude wurde deshalb nur leicht beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

PM der Polizei