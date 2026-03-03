Nach einem Streit in Wendlingen wird ein Mann von einem Hund gebissen und verletzt. Der Hundehalter soll zuvor mit rassistischen Beleidigungen aufgefallen sein.

Wendlingen (dpa/lsw) - Ein Mann ist in Wendlingen (Kreis Esslingen) von einem Hund gebissen und verletzt worden. Zuvor soll der Besitzer des Tieres eine 35-Jährige rassistisch beleidigt haben, wie die Polizei mitteilte.

Der unbekannte Mann, der auf etwa 30 bis 40 Jahre geschätzt wird, geriet mit der Frau und einem 42-Jährigen in der Brückenstraße in einen Streit. Dabei ließ er nach Polizeiangaben die Leine seines kniehohen schwarzen Hundes los. Das Tier biss den 42-Jährigen in den Oberarm. Der Mann kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Täter flüchtete anschließend mit seinem Hund über die Fabrikstraße in Richtung Lauter. Zuvor soll er bereits in der Albstraße Passanten beleidigt haben.