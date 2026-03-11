Eine Frau kämpft um das Leben ihrer Hündin, nachdem das Tier eine unbekannte Substanz frisst - und verletzt sich dabei selbst.

Lichtenwald (dpa/lsw) - Eine Hündin hat bei einem Spaziergang im Kreis Esslingen etwas Unbekanntes gefressen und ist kurz darauf gestorben. Die 58-jährige Besitzerin habe noch versucht, die Substanz aus dem Mund zu holen, teilte die Polizei mit. Dabei habe sie sich verletzt. Für das Tier kam jede Hilfe zu spät. Die 58-Jährige wurde in eine Klinik gebracht.

Der Ort und die Umgebung wurden von der Polizei durchsucht, verdächtige Gegenstände wurden dabei nicht gefunden, wie es hieß. Die unbekannte Substanz sei teilweise gesichert worden und müsse noch analysiert werden. Ob es sich dabei um einen Giftköder handelt, ist bislang ungeklärt. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.