Ein Hund liegt in einem Restaurant unter einem Tisch. Als ein kleines Mädchen vorbeiläuft, fällt er sie an - trotz Leine.

Offenburg (dpa/lsw) - Ein dreijähriges Mädchen ist in einem Restaurant in Offenburg (Ortenaukreis) von einem Hund gebissen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Mädchen dabei leicht verletzt. Den Angaben nach waren die Hundebesitzer am Sonntagabend beim Essen in dem Lokal, ihr Hund war unter dem Tisch angeleint.

Als das Kind vorbeilief, sei der Hund hervorgesprungen und habe die Dreijährige ins Bein gebissen. Ermittler der Polizeihundeführerstaffel hätten die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.