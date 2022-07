Ein Hund ist von einem zu schnell fahrenden Auto auf einem Feldweg überfahren worden. Der Autofahrer flüchtete, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine Familie war am Samstagabend mit ihren zwei Hunden auf dem Feldweg bei Renningen Landkreis Böblingen) spazieren. Sie beobachteten einen Autofahrer, der ihrer Meinung nach zu schnell in Richtung Straße fuhr. Die Familie versuchte den Mann erfolglos auf seine Fahrweise aufmerksam zu machen. Beim Weiterfahren überfuhr er den Hund, der noch vor Ort starb. Ob das Tier angeleint war oder frei herumlief, war nach Angaben der Polizei zunächst unklar.

Renningen (dpa/lsw) - Mitteilung der Polizei