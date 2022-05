Ein Hund ist in Hilzingen (Kreis Konstanz) aus einem fahrenden Auto gesprungen - und hat dies nicht überlebt. Der Mischling hatte auf der Rückbank des Wagens einer 39-Jährigen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Kurz vor Hilzingen-Binningen habe es das Tier geschafft, die linke hintere Tür zu öffnen und herauszuspringen. Ein entgegenkommender 85-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Hund zusammen. Dieser wurde so stark verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Hilzingen (dpa/lsw) - Die Polizei erinnerte angesichts des Vorfalls daran, dass Hunde bei einer Autofahrt gesichert werden sollten - sei es mit einer Transportbox oder mit Gurtsystemen.

