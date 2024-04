Stuttgart (dpa/lsw) - Die sechs Polizeihubschrauber in Baden-Württemberg sind 2023 insgesamt 2295 Einsätze geflogen. Damit habe die Anzahl minimal unter dem Vorjahresniveau von 2336 Einsätzen gelegen, teilte das baden-württembergische Innenministerium am Freitag mit. Die Gesamtflugzeit habe mit 2342 Flugstunden 89 Stunden mehr als noch im Vorjahr betragen. Die Hubschrauber kamen den Angaben nach etwa bei Suchaktionen nach Vermissten oder der Verfolgung flüchtiger Straftäter zum Einsatz. Am Flughafen in Stuttgart sind fünf Maschinen stationiert und eine am Baden-Airport in Rheinmünster-Söllingen.

