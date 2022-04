Anke Huber sieht das deutsche Damen-Tennis in einer problematischen Phase. «Die Situation war sicher schon einmal besser», sagte die ehemalige Weltranglisten-Vierte am Donnerstag bei einem Pressegespräch zum anstehenden Stuttgarter Sandplatz-Turnier. «Es ist völlig normal, dass es nach erfolgreichen Jahren ein Loch gibt. Aber junge Spielerinnen kommen nach, und ich hoffe, dass sie in zwei oder drei Jahren wieder auf dem Niveau spielen, auf dem Angelique Kerber viele Jahre über spielte.»

Stuttgart (dpa) - Die 34 Jahre alte deutsche Nummer eins wird beim Turnier in Stuttgart vom 18. bis zum 24. April antreten, zuvor gibt es die Qualifikation. Neben Kerber, derzeit auf Rang 16 der Weltrangliste, werden auch neun Spielerinnen der Top Ten dabei sein.

Zudem wird Bianca Andreescu ihr Comeback geben. Die Kanadierin, die 2019 die US Open gewinnen konnte, hatte sich kurz nach ihrer Rückkehr nach einer 15-monatigen Verletzungspause wieder am linken Bein verletzt. „Wir dürfen uns auf viele Höhepunkte freuen“, sagte Huber in ihrer Funktion als sportliche Leiterin.

Das Hallen-Turnier darf vor vollen Rängen stattfinden. Es gelte aber weiterhin die 3G-Regelung und die Maskenpflicht bis zum Einnehmen des Sitzplatzes, erklärte Turnierdirektor Markus Günthardt.

