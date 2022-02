Die HSG Trifels bleibt in ihrer Handball-A-Klasse-Staffel die Nummer 1: Der Spitzenreiter gewann gegen die HSG Dudenhofen/Schifferstadt II mit 29:25 (17:11). Acht Tore steuerte Luca Braun bei, ein Tor Torhüter Dominic Scheid. Ball gehalten, ein Mitspieler setzt zum Konter an, Dudenhofens Keeper kommt heraus, Scheid erkennt das und wirft. So sah Trifels-Trainer Sebastian Doll das 26:23. Ein wichtiges Tor, die Gäste waren bis auf 24:23 herangekommen. Doll sprach von der mit Abstand besten ersten Hälfte seiner Mannschaft. Luca Braun erzielte das 11:4, Lars Jacob das 17:10. Danach habe die Kraft gefehlt, um die Gäste am Kreuzen zu hindern. Sie kamen heran: 18:16. Nach dem 26:24 gelangen Trifels drei Tore in Serie und der Trainer stellte fest: „Wir haben es geschafft, ruhig zu bleiben.“ Lars Jacob (6), Sellyn Fleck (4/2), Maximilian Bernhard, Hannes Doll und Max Ehrhardt (je 3) waren die anderen Haupttorschützen seiner Mannschaft.