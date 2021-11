Arnel Mesic, vor Rundenbeginn zur HSG Trifels gekommen, trainiert den Tabellendritten der Frauen-Pfalzliga: Mit 28:25 besiegte Trifels am vierten Spieltag die HSG Mutterstadt/Ruchheim, die dort zu finden ist, wo man eher die Südpfälzerinnen nach Änderungen im Kader erwartet hätte: am Tabellenende. Regina Müller (8) und Ann-Karin Braun (7) waren die erfolgreichsten Schützinnen seiner Mannschaft, die sich nach dem 9:9 leicht vom Gegner lösen konnte: 13:10, 19:14. Kim Münster erzielte das letzte Trifels-Tor, das 28:23. Noelle Öhl steuerte vier Tore bei.

Die HSG Trifels hat 5:3 Punkte, drei Punkte weniger als die HSG Landau/Land, die zum vierten Mal gewann. Olga Roth erzielte sieben Tore für den 40:22-Kantersieg in Albersweiler gegen die HG Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim. Jede der zwölf eingesetzten Feldspielerinnen machte mindestens ein Tor. Mit acht Toren hintereinander zum 12:5 brachten die Landauerinnen das Spiel unter ihre Kontrolle. Julia Gensheimer kam auf sechs, Lena Johann und Sinah Clos kamen auf je fünf Treffer. Die Mannschaft hat ihre Spiele gegen Trifels (am 19. Dezember) und die TSG Haßloch (am 5. Dezember) vor sich. Haßloch führt die Tabelle an.