Riesenglück hatte die HSG Landau/Land gestern in der Frauenhandball-Pfalzliga gegen die FSG Neuhofen/Waldsee. Die HSG Trifels verlor gegen die HSG Lingenfeld/Schwegenheim.

In Landau steht es 26:26, 59:14 Minuten sind gespielt. Lena Johann hat einen Siebenmeter nicht untergebracht, Kim Knittel schon (25:26), Sarah Bach den nächsten. Im nächsten Angriff gibt es einen Freiwurf für die Gäste. Der Ball wird von einer Spielerin zur anderen übergeben, was nicht gestattet ist. Der Ballbesitz wechselt. Die ballführende Gästespielerin denkt aber, der Schiri hat den Freiwurf angepfiffen, spielt ab – und wird wegen Zeitverzögerung hinausgestellt. Weil es in den letzten 30 Sekunden passiert, gibt es auch noch Strafwurf für die HSG, den Sarah Bach verwandelt. Landau/Land gewinnt mit 27:26 (16:13).

„Das war ein sehr, sehr glücklicher Sieg“, sagte Landaus Trainer Akin Calisir. Er beorderte eine Manndeckung gegen Lena Bringsken, nachdem sie siebenmal bis zum 10:11 getroffen hatte. Nach dem 18:15 warf Landau zwei Tore in Unterzahl (20:15, 42.), markierte nach zwei weiteren Zeitstrafen das 21:18, blieb vorn mit 24:20. Das 25:22 (54.) hielt nicht lange. Wieder in Unterzahl, musste Landau das 25:25 hinnehmen.

Nach dem elften Sieg im 13. Spiel hat die HSG als Aufsteiger so viele Punkte wie Tabellenführer TSG Haßloch (elf Spiele). „Barbara Wolff war genau dann zu Stelle, wenn wir sie gebraucht haben“, sagte Calisir. Eine andere als die Torhüterin wollte er nicht herausstellen. Lena Johann (6/4), Maike Wagemann (5) und Sarah Bach (5/2) erzielten die meisten Tore.

Die HSG Trifels verlor mit 22:25 (14:14) gegen die HSG Lingenfeld/Schwegenheim, für die Janina Luickx 11/1 Tore warf. Kim Münster (7/4), Vanessa Bentz (6/1) und Regina Müller (4) waren die erfolgreichsten Schützinnen der Gastgeberinnen, die 8:5 und letztmals beim 15:14 (31.) vorne lagen. Bis zum 20:21 blieb das Spiel offen.