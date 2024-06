Rastatt (dpa/lsw) - Wegen eines Brandes in einem Hotel in Rastatt sind am Mittwoch mehrere Hotelgäste in Sicherheit gebracht worden. Vermutlich sei ein technischer Defekt die Ursache, teilte die Polizei mit. Das Feuer war den Erkenntnissen zufolge wegen eines defekten elektrischen Werkzeuges bei Arbeiten am Parkettboden entstanden. Es konnte rasch gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Zur Höhe des Schadens ist noch nichts bekannt.

