Aus den Trümmern des eingestürzten Hotels in Kröv an der Mosel ist ein weiterer Mensch lebend geborgen worden. Damit sei noch eine Person eingeklemmt, teilte ein Sprecher des Pressezentrums mit. Es bestehe Kontakt zu ihm. Über den Grad der Verletzungen gab es zunächst keine Angaben.

Laut Sprecher sei die Lage aktuell stabil. Es gebe Hoffnung, die lebende Person vor Sonnenuntergang zu retten. Man habe sie geortet, der Weg der Rettung sei bereits geplant, sagte er.

Zwei Tote bei Hotel-Einsturz

Bei dem Einsturz des Hotels in Kröv waren zuvor zwei Menschen gestorben. Es handelt sich um eine 1961 geborene Frau und einen Mann, beide deutscher Staatsangehörigkeit, sagte Einsatzleiter Jörg Teusch. Das Alter des noch nicht geborgenen Mannes war noch nicht bekannt. Wie der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Bernkastel-Wittlich sagte, ist die Leiche der Frau bereits geborgen worden. Zwei vermutlich schwerer verletzte Menschen seien noch verschüttet.

Familie wieder vereint

Am Morgen konnten Einsatzkräfte vier Menschen, darunter ein zwei Jahre altes Kind und seine Mutter, aus den Trümmern bergen. Der Vater der niederländischen Familie konnte am Morgen noch nicht gerettet werden, doch mittlerweile soll auch er aus dem Hotel geborgen worden sein, wie der SWR berichtet. Über den Zustand der Geretteten gab es zunächst keine Angaben. Aufgrund der instabilen Lage des Hauses gestaltet sich die Arbeit der Retter schwierig. Teusch sprach davon, das die Gebäudestruktur einem Kartenhaus gleicht. Es sei ein komplettes Geschoss eingestürzt. Ihm zufolge waren nach dem Teileinsturz Kernbohrungen vorgenommen worden, um Richtmikrofone anzubringen. Über die sei es dann gelungen, Kontakt zu Verschütteten herzustellen.

Ein Stockwerk des Hotels in Kröv ist gegen 23.00 Uhr eingebrochen. Foto: Harald Tittel/dpa

Ein Tag zuvor Bauarbeiten

Bei der Pressekonferenz werden Details zum Gebäude selbst bekannt. Die Grundsubstanz des Hotels sei aus dem 17. Jahrhundert, sagt Einsatzleiter Treusch. 1980 sind dann zweieinhalb Geschosse aufgestockt worden. Dazwischen wurde eine Betondecke eingezogen, um den Aufbau zu stützen. Außerdem habe es am Tag zuvor noch Bauarbeiten im Hotel gegeben. Gutachten müssten nun zeigen, ob etwas in der Unterkonstruktion in der alten Bausubstanz versagt habe.

Ministerpräsident Schweitzer fährt zum Unglücksort

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) fährt zum Unglücksort in Kröv an der Mosel. „Meine Gedanken sind bei den Familien der Toten und den Verletzten, die bisher gerettet werden konnten“, sagte Schweitzer. „Wir bangen mit den Menschen, die sich immer noch unter den Trümmern des eingestürzten Hotels in Kröv an der Mosel befinden.“

Mehr als 250 Einsatzkräfte gäben seit der Nacht alles, um die Verschütteten zu retten. „Dieser herausfordernde Großeinsatz ist auch für die Rettungskräfte gefährlich. Ihnen gilt mein großer Dank“, sagt Schweitzer.

Die Helfer und Retter haben es mit einem »extrem anspruchsvollen« EInsatz zu tun. Foto: Harald Tittel/dpa

Was ist passiert?

Laut Polizei ist ein Stockwerk des Gebäudes gegen 23 Uhr eingebrochen, 14 Menschen waren zu dem Zeitpunkt im Haus, fünf davon konnten sich unverletzt retten. 21 Anwohner aus der unmittelbaren Nachbarschaft mussten evakuiert werden. Das Haus ist regelrecht in sich zusammengesackt. Von zuvor drei Etagen gibt es nur noch zwei. „Ich bin einfach nur schockiert“, sagte eine Anwohnerin.

Wann die Menschen in ihre Häuser zurückkönnen, ist noch unklar. Dies hänge auch vom Verlauf der Rettungsarbeiten im Hotel ab. Einige Anwohner seien inzwischen bei Verwandten untergekommen, andere würden im Ort betreut.

Er leitet den komplizierten Einsatz in Kröv: der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Bernkastel-Wittlich, Jörg Teusch (mit gelber Weste). Foto: Birgit Reichert/dpa

Todesermittlungsverfahren nach Hotel-Einsturz eingeleitet

Nach dem Einsturz hat die Staatsanwaltschaft Trier ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Das geschehe immer dann, wenn Menschen eines nicht natürlichen Todes sterben, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen aus Trier. Es gehe darum, die Ursache für die Todesfälle herauszufinden und zu schauen, ob sich Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vorliegen. Das Verfahren richte sich noch nicht gegen eine bestimmte Person, und es gehe auch noch nicht um eine bestimmte Straftat.

Polizei: „Extrem anspruchsvoller Einsatz“Auf Bildern vom Unglücksort aus der Nacht ist zu sehen, dass Teile des mehrstöckigen Fachwerkgebäudes eingestürzt sind. Betontrümmer liegen auf dem Boden. „Aufgrund des Schadensbildes handelt es sich um einen extrem anspruchsvollen Einsatz, da das Gebäude nur unter größter Vorsicht von den Einsatzkräften betreten werden kann“, hieß es in einer Polizeimeldung.

Zum Zeitpunkt des Unglücks befinden sich 14 Menschen im Haus. Foto: Christian Schulz/dpa

Rund 250 Helfer unter anderem von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) seien vor Ort - darunter Spezialkräfte und eine Rettungshundestaffel. Auch mit Drohnen wird der Unglücksort untersucht.

Die Bergung nach dem Einsturz eines Hotels in Kröv an der Mosel ist für die Einsatzkräfte nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministers Michael Ebling (SPD) ein «außerordentlich herausfordernder Einsatz». «Das ein Gebäude derart in sich zusammenstürzt, ist zweifelsohne ein sehr ungewöhnlicher Vorgang», sagte Ebling. Er dankte den Kräften für einen hochprofessionellen Einsatz.

Im Moselort Kröv sind Teile eines Hotels eingestürzt. Foto: Florian Blaes/dpa

«Es ist auch für die Einsatzkräfte eine sehr emotionale Situation, weil es natürlich auch ein Lauf gefühlt gegen die Zeit ist», sagte er. Es ist dennoch notwendig, dass sich auch die Einsatzkräfte absichern. Darauf sei von Anfang an geachtet worden.

Der Opferbeauftragte der Landesregierung bietet nun den Menschen nach dem Hotel-Einsturz im Mosel-Ort Kröv Hilfe an. „Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und Angehörigen“, sagte Detlef Placzek in Mainz und äußerte sich bestürzt über das Unglück. „Niemand soll sich in solch einer Ausnahmesituation alleingelassen fühlen.“

Betroffene, die Hilfe suchen, sollen unter der kostenlosen Hotline-Nummer 0800 0010218 täglich von 8 bis 20 Uhr psychosoziale Unterstützung bekommen. Am Telefon seien erfahrene Therapeutinnen und Therapeuten.

Wie es zu dem Teileinsturz des Gebäudes kommen konnte, war zunächst unklar. Anwohner hatten laut Polizei am späten Dienstagabend den Notruf gewählt.

Kröv liegt an der Mittelmosel im Landkreis Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz. Gerade jetzt zur Sommerzeit sind in der für Weinbau bekannten Region viele Touristen unterwegs.