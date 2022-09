Horst Eckel hatte in seinem bescheidenen Haus in Vogelbach einen kleinen Raum voll mit Trikots, Pokal, Bildern und anderen Erinnerungsstücken. Die sollen jetzt plötzlich alle versteigert werden.

Mannheim (dpa) - Eckel war als letzter der ruhmreichen WM-Mannschaft am 3. Dezember 2021 in Landstuhl gestorben. Seine Tochter Dagmar und das beauftragte Auktionshaus teilten am Montagabend mit, dass der Nachlass mit mehr als 500 Einzelstücken im November versteigert werden soll. Grund dafür seien Ausgaben für die Pflege von Eckels schwer erkrankter Witwe Hannelore (85) . „Es fällt mir nicht leicht, es ist sehr emotional. Ich kann es allein nicht stemmen, ich muss die Dinge verkaufen“, betonte Dagmar Eckel. Sie habe aber „ein vollkommen klares Gewissen und reines Herz“. Dem Auktionshaus zufolge soll die Sammlung zunächst komplett für einen Startpreis von 280.000 Euro angeboten werden.

Eckels langjähriger Club 1. FC Kaiserslautern lag nach Angaben eines Sprechers „zu keinem Zeitpunkt eine diesbezügliche Anfrage oder gar ein Kaufangebot für den Nachlass vor. Geschäftsführer Tobias Wrzesinski von der Sepp-Herberger-Stiftung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), unter deren Dach sich die Horst-Eckel-Stiftung befindet, sagte, der Stiftung sei „nicht vorgetragen worden, dass eine Bedürftigkeit bei Hannelore Eckel“ vorliege: „Selbstverständlich wären wir bereit gewesen, so eine Unterstützung zu prüfen.“

Horst-Eckel-Stiftung