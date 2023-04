Gesellschafter Dietmar Hopp hat ein bevorstehendes Aus von Sportchef Alexander Rosen bei Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim entschieden dementiert. «Mit Erstaunen habe ich Meldungen gelesen, denen zufolge unser sportliches Management unmittelbar vor dem Aus stehe. Das entbehrt jeglicher Grundlage», sagte der 82-Jährige am Mittwoch laut «Kicker». Die «Sport Bild» hatte zuvor berichtet, dass ein Aus von Rosen in diesem Sommer bereits so gut wie sicher sei. Die aktuelle Saison läuft bei den Kraichgauern schlecht, Hoffenheim befindet sich im Abstiegskampf.

Sinsheim (dpa) - Rosen und Geschäftsführer Frank Briel wurden von Hopp nun gestärkt. Dieser sagte vor der Partie gegen den FC Schalke 04 am Ostersonntag (19.30 Uhr/DAZN): «Ich freue mich über die Erfolge der vergangenen Wochen und schaue zuversichtlich auf den Rest der Saison. Am Sonntag erwartet uns ein wichtiges Spiel gegen einen starken Gegner, dem gilt unsere volle Konzentration.» Hoffenheim hatte nach langer Misere zuletzt zwei Ligaspiele in Serie gewonnen und damit wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt.

