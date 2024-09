Eine spezielle Außentreppe fängt in der Nacht Feuer. Die Polizei hat einen Verdacht.

Aldingen (dpa/lsw) - Eine aus Holzpaletten gebaute Treppe an einem Wohnhaus in Aldingen (Landkreis Tuttlingen) hat gebrannt. Dabei wurden zwei Bewohner verletzt, teilte die Polizei mit. Ein 35 Jahre alter Bewohner soll anfangs noch versucht haben, das Feuer in der Nacht zu Donnerstag mit einem Gartenschlauch zu löschen. Da Rauch in das Gebäude zog, wurden alle Bewohner evakuiert, teilte die Polizei mit.

Eine 26-Jährige und ein 27-Jähriger kamen mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte das Feuer und lüftete das Haus. Danach konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen.

Die Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt. Auch die Ursache wird noch untersucht. Die Polizei vermutet, dass eine Zigarette das Feuer ausgelöst haben könnte.