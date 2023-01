Giengen an der Brenz (dpa/lsw) - Um 11,4 Tonnen hat ein Fahrer seinen Holztransporter überladen. Ihm drohe nun ein Bußgeld von mindestens 285 Euro und ein Punkt in Flensburg, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der Mann hatte Fichtenholz geladen und war am Donnerstag auf der Autobahn 7 unterwegs zu einem Sägewerk, als er auf Höhe Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) angehalten wurde. Bei einer Messung wog der Transporter 51,4 Tonnen. Das Übergewicht musste der der 40-Jährige abladen, ehe er weiterfuhr.

PM Polizei

