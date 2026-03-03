Zwei Kinder zünden im Wald ein Laubblatt an – wenig später brennen 1.500 Quadratmeter. Die Feuerwehr verhindert Schlimmeres.

Sasbachwalden (dpa/lsw) - Zwei Kinder lösten bei Sasbachwalden (Ortenaukreis) einen Waldbrand aus und beichteten die Tat ihren Eltern. Etwa 1.500 Quadratmeter Waldboden und eine Holzhütte brannten, wie die Polizei mitteilte.

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten aus, nachdem eine Rauchentwicklung im Wald gemeldet worden war. Vor Ort stellten sie einen Flächenbrand im trockenen Laub sowie eine in Vollbrand stehende Holzhütte fest. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen.

Nach ersten Erkenntnissen hatten die Kinder im Wald ein Laubblatt angezündet und anschließend auf den Waldboden geworfen. Dort breitete sich das Feuer schnell aus. Verletzt wurde niemand. Die Kinder berichteten später ihren Eltern von dem Vorfall. Gemeinsam meldeten sie sich anschließend bei der Polizei. Zur Höhe des Schadens lagen zunächst keine Angaben vor, wie die Polizei mitteilte.