Der Höhenflug der Karlsruher ist vorerst wieder gestoppt. Nach den klaren Siegen gegen Kaiserslautern und Fürth gibt es eine Niederlage im hohen Norden. Lewis Holtby wird zum Matchwinner.

Kiel (dpa/lsw) - Nach zwei 4:0-Siegen nacheinander hat der Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga wieder einen Rückschlag kassiert. Die Badener verloren beim Tabellenzweiten Holstein Kiel am Samstag mit 0:1 (0:0) und verpassten es dadurch, sich weiter an die Aufstiegsplätze heranzuschieben. Die klaren Erfolge beim 1. FC Kaiserslautern und gegen Greuther Fürth hatten rund um den KSC zuletzt für neue Euphorie gesorgt.

Nach mehreren vergebenen Chancen belohnte Lewis Holtby eine starke Kieler Leistung mit dem Führungstor in der 57. Minute. Der frühere Erstliga- und England-Profi traf mit einem abgefälschten Distanzschuss. Zuvor hatte sein Team durch Tom Rothe (3.), Alexander Bernhardsson (10./34.), Shuto Machino (46./49.) und Timo Becker (47.) bereits deutlich bessere Gelegenheiten ausgelassen.

Aber auch der KSC zeigte eine gute Leistung. Nach dem Kieler Tor drängten die Karlsruher vehement auf den Ausgleich. Marvin Wanitzek (77.), Jerôme Gondorf (86.) und Fabian Schleusener (88.) vergaben drei Großchancen zum 1:1. Budu Siwsiwadse, Christoph Kobald und Daniel Brosinski fielen bei den Gästen, die weiter sechs Punkte hinter Relegationsrang drei liegen, krankheitsbedingt aus.

Homepage Karlsruher SC

Informationen zum Spiel