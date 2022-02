Kohlberg (dpa/lsw) - Ein Schaden von geschätzt 150.000 Euro ist bei dem Brand in einer Firma in Kohlberg (Kreis Esslingen) entstanden. Die Flammen brachen am Sonntagmorgen aus, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Die Ursache war noch unklar.

Pressemitteilung