Wäschecontainer und -trockner brennen in Breisach an Rhein. Warum das Feuer in der Nacht ausbrach, ist noch unklar.

Breisach am Rhein (dpa/lsw) - Beim Brand in einer Wäscherei im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald sind mehrere hunderttausend Euro Schaden entstanden. Den Angaben nach gerieten in der Nacht mehrere Wäschecontainer in der Wäscherei in Breisach am Rhein in Brand.

Die Ursache war vorerst unklar. Das Feuer soll dann auf die Wäschetrockner übergegriffen haben. Die Polizei geht laut eigenen Angaben nicht von einem Fremdverschulden aus. Verletzt wurde demnach niemand.