Plochingen (dpa/lsw) - Infolge eines Feuers in einem Plochinger Mehrfamilienhaus (Kreis Esslingen) sind fünf Bewohner vorsorglich ins Krankenhaus gekommen. Es bestand der Verdacht auf Rauchgasvergiftung, wie die Polizei mitteilte. Den entstandenen Schaden schätzte sie auf 200.000 Euro. Das Feuer war am Dienstagmorgen im Dachgeschoss ausgebrochen und hatte von einem Raum in den Flur übergegriffen. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Feuerwehr löschte die Flammen, nachdem ein Bewohner dies zuvor erfolglos versucht hatte. Die anwesenden Bewohner hatten das Haus selbst verlassen können.

Pressemitteilung