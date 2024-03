Bei einem Feuer in einer Spielhalle am Bahnhof in Stuttgart-Zuffenhausen ist ein Schaden schätzungsweise im sechsstelligen Bereich entstanden. Wegen der starken Brand- und Rauchentwicklung sei das Geschäftshaus in der Nacht zum Mittwoch stark beschädigt worden und vorerst nicht mehr nutzbar, teilte die Feuerwehr mit. Die Brandursache war demnach noch unklar.

Stuttgart (dpa/lsw) - Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, sei ihnen dunkler Rauch aus dem Gebäude entgegengeschlagen. Wo genau es dort brannte, war zunächst nicht bekannt. Das Feuer wurde den Angaben nach rasch gelöscht. Es wurde niemand verletzt.

